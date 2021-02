Mahasiswi IIB Darmajaya Jalani Penelitian Daring di NTVU Tiongkok

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - Mahasiswi Teknik Informatika Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Rosha Assyifa dan Wenni Puspa Sari, membagikan cerita bimbingan penelitian (skripsi) S1 dengan dosen dari Nantong Vocational University (NTVU), Tiongkok.

Rosha dan Wenni menjalani Program Joint-Final Project Supervision di NTVU. Mereka menjalani program ini dengan metode daring saat pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda penurunan.

Ocha-yang akrab Rosha-mengatakan salah satu target pencapaian sebagian besar mahasiswa selama masa perkuliahan adalah student exchange program atau joint-final project supervision.

“Saya sangat bersyukur telah diberikan kesempatan oleh IIB Darmajaya kuliah selama satu semester di NTVU Tiongkok,” ungkapnya.

Kegiatan belajar-mengajar, lanjut dia, dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi khusus dari Tiongkok yaitu WeChat dan DingTalk. “Walaupun bertatap muka secara online, pembimbing Mr Shen Jian Tao tetap bersikap baik, ramah, dan bijak dalam menentukan project yang dikhususkan untuk mahasiswa Teknik Informatika seperti saya,” tuturnya.

Menurutnya, adanya program ini memotivasi diri untuk mau mempelajari bahasa Mandarin. Sehingga, banyak sekali keuntungan yang diperoleh dari mengikuti program joint research ini. “Penguji memberikan tiga pertanyaan selama ujian presentasi akhir dari penelitian saya yang berjudul Design And Implementation of Car Rental System Base On The Web,” ujarnya.

Sementara, Wenni mengatakan banyak suka duka yang dialaminya saat mengikuti penelitian daring di NTVU Tiongkok. “Pengalaman bimbingan skripsi online di masa pandemi ini pastinya banyak,” ucapnya.

Kendala komunikasi melalui aplikasi pesan juga dialaminya. “Alhamdulillah lancar-lancar saja. Sampai akhirnya sidang, meskipun ada sedikit kendala di awal tapi sidangnya berjalan dengan lancar,” ujar Wenni yang mengangkat judul penelitian Design and implementation of rent i-bike motorcycle system based on web (case study on Tian Qi Diandong Che Xing, NTVU, Tiongkok).

Tak berbeda dengan Rosha, Wenni juga diberikan tiga pertanyaan usai melakukan presentasi. ”Setelah selesai diberi tiga pertanyaan oleh dosennya, Alhamdulillah lengkap tidak ada revisi lagi dan untuk selanjutnya sudah bisa cetak skripsi dan tinggal menunggu nilai keluar,” kata dia.(*)