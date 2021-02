Chord Gitar serta Video Awas Jatuh Cinta Armada

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Awas Jatuh Cinta dinyanyikan Armada.

Termasuk, video Awas Jatuh Cinta di akhir tulisan ini.

Lagu Awas Jatuh Cinta MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Awas Jatuh Cinta dilengkapi lirik lagu Awas Jatuh Cinta dinyanyikan Armada.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Awas Jatuh Cinta - Armada:

Intro : Am Em F

Am Em F

Dm G

C F C

aku punya niat yang baik

Dm Fm C

coba ku ungkapkan padamu

C F C

berharap kamu kan menjadi

Dm Fm C

rencana besar di hidupku

F G

tapi kau bilang pergi sana

Am G F

kamu tak mau melihat diri ini

G

sela manya

Reff :

C -G/B Am

awas nanti jatuh cinta

Dm

cinta kepada di riku

F G

jangan-jangan ku jodohmu

C -G/B Am

kamu terlalu membenci

Dm

membenci diriku ini

F G

awas nanti jatuh cinta

C

padaku

Int Dm G

C F C

aku punya niat yang baik

Dm Fm C

telah ku ungkapkan padamu

F G

kau tetap bilang pergi sana

Am G F

kamu tak mau melihat diri ini

G

sela manya

Reff :

C -G/B Am

awas nanti jatuh cinta

Dm

cinta kepada di riku

F G

jangan-jangan ku jodohmu

C -G/B Am

kamu terlalu membenci

Dm

membenci diriku ini

F G F

awas nanti jatuh cinta padaku

Song : F E Am G

Dm Em F G

Reff :

C -G/B Am

awas nanti jatuh cinta

Dm

cinta kepada di riku

F G

jangan-jangan ku jodohmu

C -G/B Am

kamu terlalu membenci

Dm

membenci diriku ini

F G

awas nanti jatuh cinta

C

padaku

C -G/B Am

awas nanti jatuh cinta

awas jatuh cinta

Dm

cinta kepada di riku

cinta pada diriku

F G

jangan-jangan ku jodohmu

C -G/B Am

kamu terlalu membenci

Dm

membenci diriku ini

F G

awas nanti jatuh cinta

E Am

awas nanti jatuh cinta

-G F G

awas nanti jatuh cinta

Outro:

F Em Dm G C

padaku

Berikut, video musik Awas Jatuh Cinta dalam chord Armada.

Itulah, chord Awas Jatuh Cinta dinyanyikan Armada serta video YouTube Awas Jatuh Cinta.