Chord Kartonyono Medot Janji Denny Caknan dan Video Kartonyono Medot Janji

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Kartonyono Medot Janji dinyanyikan Denny Caknan.

Termasuk, video Kartonyono Medot Janji di akhir tulisan ini.

Lagu Kartonyono Medot Janji MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Kartonyono Medot Janji dilengkapi lirik lagu Kartonyono Medot Janji dinyanyikan Denny Caknan.

(Intro) Dm G C Am

Dm G C..

Dm G C Am

Dm G C..

C

kok kebangeten men..

C F

sambat blas ra ono perhatian

Dm

jelas ku butuh atimu

G

ku butuh awakmu

F Fm G

kok kebangeten men..

C

loro ati iki

C F

tak mbarno karo tak nggo latihan

Dm

sok nek wes oleh gantimu

G

wes ra kajok aku..

F G

mergo wes tau.. wes tau jeru

Dm G

mbiyen aku jek betah

C Am

suwe suwe wegah

Dm G Am

nuruti kekarepanmu sansoyo bubrah

Dm G

mbiyen wes tak wanti wanti

C Am

ojo ngasi lali

F G C

tapi kenyataannya pergi..

(Chorus)

F G

kartonyono neng ngawi medot janjimu

C G Am

ambruk cagak ku nuruti angen angenmu

F

sak kabehane wes tak turuti

G

tapi malah mblenjani