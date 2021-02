Chord Mardua Holong Omega Trio dan Video Mardua Holong

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Mardua Holong dinyanyikan Omega Trio.

Termasuk, video Mardua Holong di akhir tulisan ini.

Lagu Mardua Holong MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Mardua Holong dilengkapi lirik lagu Mardua Holong dinyanyikan Omega Trio.

• Chord Gitar dan Video Sarjana Muda Iwan Fals

• Chord Gitar Lagu Tolong dari Budi Doremi

(Intro) G C Em D C

Em D C D

G

Denggan do nia ito

D G

hita na mamukkah padan

G

denggan ma nia molo

D

tung ikkon sirang

C G

unang pola be hita mardongan

D Em

dongan hasian

C G D

holan na mambahen hacitni roha i..

G

Arian nang borngin

D G

sai busisaon rohakhi

G

bohado ujungni

D

pargaulanta hasian?

C G

Sai hurippu do ito

D Em

setiaho salelengon

C G D

hape naung mardua holong dipudikhi..

(Chorus)

G C

Tarsongon bunga naung malos diladang i

D G

songonima rohakhi nunga malala

G C

dang hurippu songoni

D G D

dibahenho holong hi gabe meam-meammu

G D

Sae ma ito, sae ma sude,

C G

sae ma holan ahu nagabe korbanmu

G D

marisuang ari dohot tikki i

C D G

holan alani cinta palsu mi..

(Interlude) Em D C G

Em D C D

G

Arian nang borngin

D G

sai busisaon rohakhi

G

bohado ujungni

D

pargaulanta hasian?

C G

Sai hurippu do ito

D Em

setiaho salelengon

C G D

hape naung mardua holong dipudikhi..

(Chorus)

G C

Tarsongon bunga naung malos diladang i

D G

songonima rohakhi nunga malala

G C

dang hurippu songoni

D G D

dibahenho holong hi gabe meam-meammu

G D

Sae ma ito, sae ma sude,

C G

sae ma holan ahu nagabe korbanmu

G D

marisuang ari dohot tikki i

C D G

holan alani cinta palsu mi..

G D

Sae ma ito, sae ma sude,

C G

sae ma holan ahu nagabe korbanmu

G D

marisuang ari dohot tikki i

C D G

holan alani cinta palsu mi..

C D C Cm G

holan alani cinta palsu mi..

Berikut, video musik Mardua Holong dalam chord Omega Trio.

Itulah, chord Mardua Holong dinyanyikan Omega Trio serta video YouTube Mardua Holong. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )