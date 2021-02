Jadwal Lengkap Liga Champions Babak 16 Besar, Lazio vs Bayern Muenchen - Atletico Madrid vs Chelsea

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Jadwal Liga Champions babak 16 besar (UEFA Champions League/ UCL)

Jadwal babak 16 besar Liga Champions adalah dimulai pada Rabu 17 Februari 2021 via Live Streaming SCTV.

Ada empat pertandingan 16 besar di Jadwal Liga Champions yang akan tayang di Siaran Langsung SCTV.

Empat pertandingan 16 besar Liga Champions yang tayang di SCTV adalah Barcelona vs PSG, FC Porto vs Juventus, Atletico Madrid vs Chelsea dan Atalanta vs Real Madrid.

• Liga Champions Laga Atalanta vs Madrid, Los Blancos Tidak Diperkuat Striker Seharga Rp 1,6 Triliun

• Jadwal Babak 16 Besar Liga Champions Sevilla vs Dortmund, Kekuatan Kedua Tim Setara

Kemudian Barcelona vs PSG - Atletico Madrid vs Chelsea, Atalanta vs Real Madrid serta pertandingan menarik lainnya menanti di 16 besar UCL musim ini.

Pertarungan antara Barcelona dan Paris Saint-Germain menjadi yang paling menyita perhatian di babak 16 besar Liga Champions.

Pertemuan ini akan menjadi reuni bagi Lionel Messi dan Neymar Jr.

Hubungan Messi dan Neymar memang pernah harmonis saat masih sama-sama membela Barcelona.

Bahkan, keduanya bersama dengan Luis Suarez berhasil membentuk trio paling mematikan pada masanya yang dikenal dengan Trio MSN.

Namun, kali ini, keduanya akan saling bunuh pada babak 16 besar Liga Champions 2020-2021.