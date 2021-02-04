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Lirik Lagu Heartbreak Anniversary Milik Giveon, Video Lagu Heartbreak Anniversary

Simak lirik lagu Heartbreak Anniversary milik Giveon dan video lagu Heartbreak Anniversary.

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grafis tribunlampung.co.id/dodi kurniawan
Ilustrasi. Simak, lirik lagu Heartbreak Anniversary milik Giveon dan video lagu Heartbreak Anniversary. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak lirik lagu Heartbreak Anniversary milik Giveon dan video lagu Heartbreak Anniversary.

Lagu Heartbreak Anniversary merupakan salah satu singel dari debut EP milik penyanyi R&B asal Amerika, Giveon Dezmann Evans atau yang dikenal dengan nama panggung Giveon.

Lagu ini dirilis pada Maret 2020 dalam EP bertajuk Take Time di bawah naungan Epic Records dan berhasil menduduki peringkat 30 dalam US Adult R&B.

Dengarkan lagu Heartbreak Anniversary

Simak lirik lagu Heartbreak Anniversary milik Giveon di bawah ini:

Balloons are deflated

Guess they look lifeless like me

We miss you on your side of the? bed ? hmm

Still got your?things here

They stare at me like?souvenirs

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lirik lagu Heartbreak Anniversary
video lagu Heartbreak Anniversary
Giveon
Giveon Dezmann Evans
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Reni Ravita
Editor: Resky Mertarega Saputri
Sumber: Tribun Lampung
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