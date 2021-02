Babinsa koramil 410-01/Panjang Serda Prio Saputro Hadiri Kegiatan Musrembang Kelurahan Waylunik

Babinsa koramil 410-01/Panjang Kodim 0410/KBL Serda Prio Saputro menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan Way Lunik kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Jum'at (05/2/2021).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Babinsa koramil 410-01/Panjang Kodim 0410/KBL Serda Prio Saputro menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan Way Lunik kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Jum'at (05/2/2021).

Turut hadir dalam kegiatan diantaranya, Kasi Pembangunan Kecamatan Panjang, Lurah Way Lunik (Dodi Marthalaga), Ketua LPM kelurahan Way Lunik (Buchori), Kaling 1 dan 2 serta para RT se-kelurahan Way Lunik.

Dalam keterangan yang disampaikan, "Serda Prio Saputro mengatakan, selaku Babinsa di Kelurahan Way Lunik, pihaknya turut menghadiri kegiatan Musrenbang yang diselenggarakan oleh kelurahan Way Lunik." ujarnya.

Berlangsungnya kegiatan Musrenbang, "terkait pembahasan tentang dengar pendapat terkait usulan-usulan dari para RT se-Kelurahan Way Lunik untuk program rencana pembangunan lanjutan Tahun 2021 di Kelurahan Way Lunik," kata Serda Prio Saputro.

Ia katakan bahwa, "selama pelaksanaan kegiatan musrenbang, dilaksanakan sesuai dengan standar Protokol Kesehatan." pungkasnya.(*)