Chord Gitar Lagu Dada Sayang Safira Inema

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu berjudul Dadah Sayang dipopulerkan oleh penyanyi Safira Inema.

Berikut ini adalah chord Dadah Sayang – Safira Inema.

Lagu Dada Sayang adalah lagu ciptaan dari R. Husin Albana.

Hingga Senin (1/2/2021), video klip lagu Dadah Sayang yang dinyanyikan Safira Inema telah ditonton lebih dari 8,5 juta kali di YouTube Aneka Safari Records.

Penasaran dengan chord gitar lagu ini?

Berikut chord gitar Dadah Sayang yang dinyanyikan oleh Safira Inema:

Capo di fret 2

.

Intro Am Dm F E Am E

Am Dm F E Am E



Am

rasane koyo ngene.

G C

yen lagi nandang kahanan

F G

tak kuat-kuatne ati

C

nadyan loro tenan

Dm G C

sing di karepne.. selawase sesandingan

Dm G Am E

nyatane kabeh mung dadi kenangan

Am

yen pancen mung semene

G C

tresnomu kanggo awakku

F G

yowis kudu tak lilakne

C Dm

nadyan perih atiku, ninggalke aku

G C

kowe malah ro wong liyo

Dm Em Am E

aku sadar.. wes ra ono artine

Chorus

Am

yowis dada sayang

Dm

dewe wes ra dadi siji

G

sing ati-ati nggon bebrayan

C Em

tak dongakne tresno nyawiji

Am

yowis dada sayang

Dm

lilo ora tak gondeli

G

amergo wes kudu sadar

C

dudu sopo-sopo aku iki