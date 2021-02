Ilustrasi. Simak, chord gitar Terpesona New Nazareth.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu viral dengan judul Terpesona ini dinyanyikan oleh New Nazareth.

Berikut ini adalah chord Terpesona – New Nazareth.

• Chord Seharusnya Aku Elsa Pitaloka dan Video Seharusnya Aku

• Chord Gitar serta Video Awas Jatuh Cinta Armada

Lagu Terpesona menjadi viral setelah banyak digunakan di aplikasi TikTok baru-baru ini.

Penasaran dengan chord gitar lagu ini?

Berikut chord gitar Terpesona yang dinyanyikan oleh New Nazareth:

F

Terpesona

Aku terpesona

C Am C F

Memandang (mandang) wajahmu yang manis

F

Terpesona



Aku terpesona

C F

Menatap (menatap) wajajmu yang manis

Bb F

Bagaimana mutiara bola (bola) matamu

C F

Bagaikan kain sutra lesungnya pipimu

F

Cantiknya kamu

F C

Eloknya kamu

Bb

Semua yang ada padamu

F

Membuat aku jadi gelisah

C F

Sampai aku terjadi dari mimpiku