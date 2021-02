Chord Bertaut Nadin Amizah, Video Bertaut

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut adalah chord lagu Bertaut dinyanyikan oleh Nadin Amizah.

Penasaran dengan chord gitar lagu ini?

Berikut chord gitar Bertaut yang dinyanyikan oleh Nadin Amizah:

Intro: C C/B Am F Fm C

Verse 1:

C C/B Am

Bun hidup berjalan seperti bajingan

F Fm C

Seperti landak yang tak punya teman

C C/B Am

Ia menggonggong bak suara hujan

F Fm C

Dan kau pangeranku mengambil peran

C C/B Am

Bun kalau saat hancur ku disayang

F Fm C

Apalagi saat ku jadi juara

C C/B Am

Saat tak tahu arah kau di sana

F Fm C

Menjadi gagah saat ku tak bisa

Pre-Chorus

F

Sedikit kujelaskan tentangku dan kamu

Agar seisi dunia tahu

Chorus:

C

Keras kepalaku sama denganmu

F

Caraku marah, caraku tersenyum

Am

Seperti detak jantung yang bertaut

F

Nyawaku nyala kar'na denganmu

C

Aku masih ada sampai di sini

F

Melihatmu kuat setengah mati

Am

Seperti detak jantung yang bertaut

F

Nyawaku nyala kar'na denganmu

C F

[Verse 2]

C C/B Am

Bun aku masih tak mengerti banyak hal

F Fm C

Semuanya berenang di kepala

C C/B Am

Dan kau dan semua yang kau tahu tentangnya

F Fm C

Menjadi jawab saat kubertanya