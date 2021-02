Chord Gitar Alamat Palsu Ayu Ting Ting

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord lagu Alamat Palsu Ayu Ting Ting, Kunci gitar Alamat Palsu, Lagu populer Ayu Ting Ting.

Lagu Alamat Palsu dinyanyikan Ayu Ting Ting.

Lagu ini diciptakan Dadang Indriana dan dipopulerkan Ayu Ting Ting

Berikut ini chord kunci gitar lagu Alamat Palsu Ayu Ting Ting:

[Intro] B C A B C D B C A B 2x

Em D C Bm C Bm

Bm Em Bm Bm Em Bm

kemana kemana kemana ku harus mencari kemana

A G

kekasih tercinta tak tahu rimbanya

Em A G F# G Bm

lama tak datang ke rumah

Bm Em Bm Bm Em Bm

dimana dimana dimana tinggalnya sekarang dimana