Chord Gitar Ngawi Nagih Janji Denny Caknan ft Ndarboy Genk

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Ngawi Nagih Janji dinyanyikan Denny Caknan ft Ndarboy Genk.

Termasuk, video Ngawi Nagih Janji di akhir tulisan ini.

Lagu Ngawi Nagih Janji MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Ngawi Nagih Janji dilengkapi lirik lagu Ngawi Nagih Janji dinyanyikan Denny Caknan ft Ndarboy Genk.

Berikut chord gitar lagu Ngawi Nagih Janji dari Denny Caknan ft Ndarboy Genk:

• Chord Gitar Tak Sanggup Melupa dari Ziva Magnolya

• Chord Gitar Lagu Luka yang Kurindu dari Mahen

[Intro] : C G Am G F Fm~

C F

Kowe mbiyen, ngomong tresno~

G C -G/B

Janji rabakal ngeliyo

Am

Jare pun manteb atimu

Dm G F G

Bakal ngenteni baliku~

C F

Siseh wetan kartonyono~

G C -G/B

Aku pamit bablas lungo

Am Dm

Pandongamu sing tak jaluk~

F G

Aku~ bakal mantuk~

Em Am

Rino wengi aku~ kelebon impenmu

Dm

Tangi-tangi pethuk'an bayanganmu

G

Neng pikir iki~

F C

Bungah~ ati sing tau nduweni~

Dm G

Mbendino tak rasani~ sak iki aku bali~