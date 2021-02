Lirik Lagu Ice Cream MP3 BLACKPINK feat Selena Gomez, Video Ice Cream

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut adalah lirik lagu Ice Cream yang dinyanyikan BLACKPINK feat Selena Gomez.

Ice Cream

Ice Cream

Ice Cream

Penasaran dengan lirik lagu ini?

Berikut lirik lagu Ice Cream yang dinyanyikan BLACKPINK feat Selena Gomez:

Come a little closer cause you looking thirsty

Imma make it better sip it like a Slurpee

Snow cone chilly

Get it free like Willy

In the jeans like Billie

You be poppin' like a wheelie

Even in the sun you know I keep it icy

You could take a lick but it's too cold to bite me

Brrr brrr frozen

You're the one been chosen

Play the part like Moses

Keep it fresh like roses