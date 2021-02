Lirik Lagu MP3 Ampun Bang Jago Tian Storm ft Ever Slkr

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Ampun Bang Jago, yang dipopulerkan Tian Storm ft Ever Slkr.

EmCGD

EmCGDEm

EmCGD

EmCGD

Em C

wey ngana iyo ngana

G D

ini lagu ta bekeng cuman for ngana

Em

ampun yang so jago skali

C

puji diri sendiri

G D

sampe solupa diri pemakan puji

Em C

merasa yang so jago

G

padahal lombo

D

jago rupa rambo

Em

mar sayang bogo bogo

C

ampun yang so jago

G

mar sayang bogo bogo

D Em

torang dua, masih beda jao

[ampun bang jago, lari ada bang jago]

( Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)