TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar Lagu Diam-diam Arsy Widianto ft Tiara Andini.

Lagu Diam-diam diciptakan Yovie Widianto dan dipopulerkan Arsy Widianto ft Tiara Andini.

Lagu Diam-diam dirilis Februari 2021.

Berikut chord gitar Lagu Diam-diam Arsy Widianto ft Tiara Andini

Intro : F Fm G D

Dm..G..

C Dm

awalnya ku tak tahu..

C Dm

datangnya dari mana..

F G Em Am

kau sapa dan sebut namaku

D Bb -G

firasatku berbeda..

C Dm

sejak aku memandang..

C Dm

hati rasa terguncang..

F G Em Am

ku sapa dan sebut namamu

D Bb -G

kau tertunduk dan menghindar..

Reff :

C Em F G

jangan kau salah duga..

C Em Gm C

aku sama..

F E Am D

hanya tak ingin orang lain tau

Dm G

diam-diam ku telah jatuh cinta..

Int. C Em Dm G

C Em Dm G

F G Em Am

sering kali kita bersamaan

D Bb -G

tak sengaja curi pandang..

Reff :

C Em F G

jangan kau salah duga..

C Em Gm C

aku sama..

F E Am D

hanya tak ingin orang lain tau

Dm G (C)

diam-diam ku telah jatuh cinta..

Int. C Em Dm G

C Em Dm G-G7

F C

mengapa saat jauh..

D# Bb

bayang dirimu menyiksa..

Cm Dm

berjuta rindu menggoda..

D# F

terlalu cepatkah ini..

F -G

cinta..

Musik : C Em F G

C Em Gm C

Reff :

F E Am D

hanya tak ingin orang lain tau

Dm G (C)

diam-diam ku telah jatuh cinta..

C Em F G

jangan kau salah duga..

C Em Gm C

aku sama..

F E Am D

hanya tak ingin orang lain tau

Dm G (C)

diam-diam ku telah jatuh cinta..

C Em F G

nana.. nana nanana..

C Em Gm C

nana nanaaa..

F E Am D

hanya tak ingin orang lain tau

Dm G C A

diam-diam ku telah jatuh cinta..

Dm G -E Am D

diam-diam ku telah jatuh hati..

Dm G (C)

diam-diam ku telah jatuh.. cinta..

Outro : C Em F G

C Em Fm C

ho ooo ohoo..

( tribunlampung.co.id )