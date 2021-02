TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar Lagu Jalani Mimpi NOAH.

Lagu Jalani Mimpi diciptakan Lukman dan dipopulerkan NOAH.

Lagu Jalani Mimpi NOAH dirilis pada 2017 dalam album Keterkaitan Keterikatan.

Chord gitar lagu Jalani Mimpi NOAH

[Intro]

G D/F# Em D/F#

G D/F#

Ingatlah di kala engkau

Em D/F#

sanggup melihat matahari

G D/F#

Hangatnya masih terbawa

Em D/F#

untuk melangkah hari ini

[Interlude]

G D/F# Em D/F#

C G

Hapuskan segala keraguanmu

C G

Masa lalu takkan melemahkanmu

C D

Lupakan gelisahmu

[Chorus]

C D

Teruslah kau mencari

Bm Em

Waktu akan selalu mengobati

Am D G

Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu

C D

Tak perlu kau sesali

Bm Em

Hidup kan membuatmu memahami

Am D F

Coba untuk tetap berdiri jalani mimpi

G D/F#

Ingatlah di kala engkau

Em D/F#

ringan terbawa kata hati

G D/F#

Melangkah di jalan terang

Em

selalu sadari yang kau miliki

C G

Hapuskan segala keraguanmu

C G

Masa lalu takkan melemahkanmu

C D

Lupakan gelisahmu

[Chorus]

C D

Teruslah kau mencari

Bm

Waktu akan selalu mengobati

Am D G

Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu

C D

Tak perlu kau sesali

Bm Em

Hidup kan membuatmu memahami

Am D F

Coba untuk tetap berdiri jalani mimpi

[Solo]

C D Bm Em Am D G

[Chorus]

C D

Teruslah kau mencari

Bm

Waktu akan selalu mengobati

Am D G

Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu

C D

Tak perlu kau sesali

Bm Em

Hidup kan membuatmu memahami

Am D F G

Coba untuk tetap berdiri jalani mimpi

