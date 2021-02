Chord LDR (Layang Dungo Restu) Happy Asmara, Video LDR (Layang Dungo Restu)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut adalah chord lagu LDR (Layang Dungo Restu) dinyanyikan oleh Happy Asmara.

Lagu berjudul LDR (Layang Dungo Restu) yang dinyanyikan Happy Asmara dirilis pada 8 Desember 2020.

Kini, lagu LDR (Layang Dungo Restu) trending di YouTube.

Penasaran dengan chord gitar lagu ini?

Berikut chord gitar LDR (Layang Dungo Restu) yang dinyanyikan oleh Happy Asmara:

Am Em G Am

G Am G Em Am

Am Em

tak tulis layang kangen iki dinggo kowe

G Am

soyo ngampet gede roso katresnanku..

Am Em

snadyan adoh pangonmu ra bakal tak lale'ke..

G Em Am

tunggulahku dan jaga hatimu untukku..

Em Am

donga'no aku karo restumu..

G Am

sabar ngenteni tekan baliku..

Em Am

tak jogo roso kanggo awakmu..

G Em Am

semoga dirimu juga begitu..

(Chorus)

Am G

roso sayang iki ra biso lali

F Am

nganti mbesok tekaning mati..

Am G

janji tulus ra mung ono ing lathi

F Am

mantep roso lan jiwo rogo iki

Am G

tak titipke layang kangenku iki

F Am

mugo biso nambahi ati..

Am G

panyuwunku siji kanggo awakmu

F Am

njogo roso lan katresnanku..