Jadwal Liga Champions Babak 16 Besar, Porto vs Juventus, Madrid vs Kuda Hitam dari Serie A Italia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Babak 16 besar liga Champions musim 2020/2021 bakal menyajikan bentrok klub sepak bola terbaik di Eropa di bulan Februari 2021.

Setidaknya 16 klub bakal berebut tiket lolos 8 besar Liga Champions.

Para pemain bintang masing-masing klub akan berjuang mati-matian untuk bisa menang di leg pertama.

Ada empat pertandingan 16 besar di Jadwal Liga Champions, di antaranya Barcelona vs PSG, FC Porto vs Juventus, Atletico Madrid vs Chelsea dan Atalanta vs Real Madrid.

Cristiano Ronaldo bakal reuni dengan ingatan terbaiknya, gol roket di Liga Champions saat ia berseragam Man United.

Thomas Tuchel jalani laga perdana dirinya di Liga Champions melawan Atletico Madrid.

Hingga Real Madrid yang harus mencicipi permainan atraktif Sang Kuda Hitam penakluk AC Milan di Serie A, Atalanta.

Neymar bakal bentrok dengan mantan klubnya, Barcelona.

Berikut Jadwal Liga Champions babak 16 besar (UEFA Champions League/ UCL) yang bakal tayang via siaran langsung SCTV dan TV Online Vidio.com.

Laga Porto vs Juventus. Porto mungkin salah satu tim lemah yang tersisa di kompetisi ini dan Juventus sedang dalam performa terbaiknya.