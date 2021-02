Jumat Peduli, Kolonel Inf Romas Herlandes Kunjungi Panti Asuhan Trisna Asih Sukarame

Dalam rangka kegiatan Jum'at Peduli, Komandan Kodim 0410/KBL Kolonel Inf Romas Herlandes, S.E.,M.Si.,M.M., melaksanakan silaturahmi di Panti Asuhan Trisna Asih Jln. Pulau Pandan no 28 Rt 08 LK ll Kel. Way Dadi Induk Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung. Jum'at (05/1/2021).

TRIBUN LAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dalam rangka kegiatan Jum'at Peduli, Komandan Kodim 0410/KBL Kolonel Inf Romas Herlandes, S.E.,M.Si.,M.M., melaksanakan silaturahmi di Panti Asuhan Trisna Asih Jln. Pulau Pandan no 28 Rt 08 LK ll Kel. Way Dadi Induk Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung. Jum'at (05/1/2021).

Dalam kunjungannya, Dandim 0410/KBL disambut oleh Pimpinan Panti Asuhan (Hi. Yusron Hamid), Ketua LKSA (Hj. lmas), Lurah Way Dadi Induk (Helpi Nurdin S.E), Babinsa Kel. Way Dadi Induk (Serda Novi Setiadi) dan Babinkamtibmas Kel. Way Dadi Induk (Bripka Cepi).

Kesempatan yang ada Dandim 0410/KBL melalui sambutannya, menyampaikan, "Ucapan terimakasih kepada Pimpinan Panti Asuhan Trisna Asih yang telah menerima kedatangannya beserta rombongan, yang dalam hal ini ingin bersilaturahmi serta sedikit berbagi kepada keluarga besar Panti Asuhan Trisna Asih," ujarnya.

Lebih lanjut Dandim 0410/KBL mengatakan," bilamana kedepan keluarga besar panti asuhan ada yang berkeinginan untuk berkunjung ke Kodim 0410/KBL dengan pintu terbuka siap menerima kedatangannya," ungkapnya.

Diakhir penyampaiannya, "Dandim 0410/KBL mohon Do'a kepada Keluarga besar Panti Asuhan Trisna Asih agar personel Kodim 0410/KBL selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah SWT," tutupnya.

Sementara itu, Hi.Yusron Hamid selaku pimpinan Panti Asuhan mengatakan, "bahwa selaku pimpinan di panti ini, ia mewakili warga panti asuhan Trisna Asih mengucapkan banyak terima kasih kepada Dandim 0410/KBL atas kunjungannya dan keinginan untuk berbagi kepada anak-anak yang ada di Panti Asuhan ini, " pungkasnya.

Kesempatan tersebut Dandim 0410/KBL memberikan cinderamata secara simbolis kepada Pimpinan Panti Asuhan Trisna Asih.(*)