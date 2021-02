Lirik Lagu MP3 Dilema Besar Peterpan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Dilema Besar terdapat dalam album kelima sekaligus terakhir karya Peterpan, yang dirilis pada tahun 2008 bertajuk "Sebuah Nama”.

Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Dilema Besar, yang dipopulerkan Peterpan.

(Intro) G D Am C D



G D

Mula terasa lelah aku bertahan

Am

Terlalu lama kau terdiam

C D

Terlalu lama kau meredam cinta



G D

Berapa besar yang kudapatkan

Am

Tak selamanya ku mengalah

C D

Tak selamanya ku diam aah...



(Chorus)

G Dm Am

Bawaku pergi dari ini

C

Ditempat kau berpaling

G Dm Am

Dan bila ku pergi dari ini

C

Akan kah kau kembali



(Intro) G D Am C D



G D

Harus berapa lama terus berjalan

Am

Dalam hari tak teryakinkan

C

Segalanya kan berubah

D

Ooh..na..na..na..

(Chorus)

G Dm Am

Bawaku pergi dari ini

C

Ditempat kau berpaling

G Dm Am

Dan bila ku pergi dari ini

C F

Akan kah kau kembali



Dm C D

kudapat menerima Aah..

Am F

tapi tak mengerti



(Interlude) G Dm Am C (2x)



G Dm Am

Ahh haa aa hai Ahai ahai

C

di tempat kau berpaling

G Dm Am

Ahh haa aa hai Uhu ahai

C

akan kah kau kembali



G Dm Am C

Ahh haa aa hai Uhu Ahai Uhu uu



(Coda) G Dm Am C G

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)