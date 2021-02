Chord Gitar serta Video Jadi Aku Sebentar Saja Judika

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Jadi Aku Sebentar Saja dinyanyikan Judika.

[Intro] Am Dm G C

F Dm D#m E

Dm E Am

[Verse]

Am F G C

Telah lama kau tinggalkanku

Dm F E

Sempat sia-siakan aku

Am F G C

Pergi jauh titipkan perih

Dm F E

Tak sedikit pun peduli

[Chorus]

Am F G C

Seandainya kamu merasakan

F Dm E

Jadi aku sebentar saja

Am F G C

Takkan sanggup hatimu terima

F Dm E

Sakit ini begitu parah

[Interlude]

Am G D/F#

Em C B Am

Am F G C

Pergi jauh titipkan perih

F Dm E

Tak sedikit pun peduli