Chord Kunci Gitar Lagu Tolong Budi Doremi

Intro : G Gsus4 G C -D

G Am

..Ku rasa ku sedang jatuh cinta

D G

..Karena rasanya ini berbeda

G Am

..Oh apakah ini memang cinta

D G G7

..Selalu berbeda saat menatapnya..

C Cm

Mengapa aku begini

Bm

Hilang berani dekat denganmu

Am

Ingin ku memilikimu

Cm D

Tapi aku tak tahu..

Bagaimana caranya?

Reff :

G Am

Tolong katakan pada dirinya

D G

Lagu ini kutuliskan untuknya

Em E Am

Namanya selalu ku sebut dalam doa

C

Sampai aku mampu

Cm D G

Ucap maukah denganku?

Intro : G Gsus4 G C -D

G Am

..Ku rasa ku sedang jatuh cinta

D G

..Karena rasanya ini berbeda

G Am

..Oh apakah ini memang cinta

D G G7

..Selalu berbeda saat menatapnya huuu..

C Cm

Di sini aku berdiri

Bm E

Menanti waktu yang tepat hingga

Am

Akhirnya ku mampu

C D

Katakan padamu..oo..

Reff :

G Am

Tolong katakan pada dirinya

D G

Lagu ini kutuliskan untuknya

Em E Am

Namanya selalu ku sebut dalam doa

C

Mungkinkah dia tahu

Cm D

Cinta yang ku mau..

G Am

Tolong katakan pada dirinya

D G

Lagu ini kutuliskan untuknya

Em E Am

Namanya selalu ku sebut dalam doa

C

Sampai aku mampu

Cm D G E

Ucap maukah denganku hoooo

C Cm D G

Maukah kau dengan a..ku?..

