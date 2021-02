Chord Awas Jatuh Cinta Armada Band, Video Armada Band

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu berjudul Awas Jatuh Cinta dinyanyikan oleh Armada Band.

Berikut ini adalah chord Awas Jatuh Cinta Armada Band.

lagu Awas Jatuh Cinta terinspirasi pengalaman pribadinya saat mengejar cinta seorang gadis pada masa SMA.

Gadis itu kini telah menjadi istrinya.

• Chord Kunci Gitar Lagu Cinta Luar Biasa Andmesh

• Chord Kunci Gitar Lagu Tolong Budi Doremi

Hingga saat ini Selasa (9/2/2021), video lagu Awas jatuh Cinta ni sudah ditonton lebih dari 68 juta kali di kanal YouTube Armada Band.

Penasaran dengan chord gitar lagu ini?

Berikut chord gitar Awas Jatuh Cinta yang dinyanyikan oleh Armada Band:

Intro : Am Em F

Am Em F

Dm G

C F C

aku punya niat yang baik

Dm Fm C

coba ku ungkapkan padamu

C F C

berharap kamu kan menjadi

Dm Fm C

rencana besar di hidupku

F G

tapi kau bilang pergi sana

Am G F

kamu tak mau melihat diri ini

G

sela manya

Reff :

C -G/B Am

awas nanti jatuh cinta

Dm

cinta kepada di riku

F G

jangan-jangan ku jodohmu

C -G/B Am

kamu terlalu membenci

Dm

membenci diriku ini

F G

awas nanti jatuh cinta

C

padaku

Int Dm G