Chord Tepung Kanji Syahiba Saufa, Video Syahiba Saufa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu berjudul Tepung Kanji dinyanyikan oleh Syahiba Saufa.

Berikut ini adalah chord Tepung Kanji Syahiba Saufa

Lirik lagu Tepung Kanji diciptakan oleh diciptakan James AP.

Lagu ini menjadi salah satu singel Syahiba Saufa ini dirilis pada 29 April 2020 di kanal YouTube Syahiba Saufa Official.

Penasaran dengan chord gitar lagu ini?

Berikut chord gitar Tepung Kanji yang dinyanyikan oleh Syahiba Saufa:

Intro : Am Em F G C Em

Am Em F G C

C Em

mas.. aku pingin cerito

Am Em

tentang kita berdua

F C

wong tuoku ora setuju

Dm G

yen kowe lan aku bersatu..

C Em

kondomu marang aku

Am Em

kuwe bakal berjuang

F C

pengengatku marang sliramu

Dm G C

ojo sampek.. salah dalan..

Reff :

C -Bm Am

aku ra mundur dik

Em

teguh atimu

F

masio sandaya

G Am

ra ngerestuiku..