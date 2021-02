Lirik Lagu  Despacito MP3 Justin Bieber, Video Despacito

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, lirik lagu Despacito yang dinyanyikan oleh Justin Bieber.

Lagu aslinya dinyanyikan oleh Luis Fonsi yang berduet dengan Daddy yankee.

Lagu berbahasa spanyol ini juga dinyanyikan dalam bahasa Inggris.

Dengarkan lagu Despacito MP3.

Berikut lirik lagu Despacito yang dinyanyikan oleh Justin Bieber:

Ay

Fonsi

DY

Oh

Oh no, oh no

Oh yeah

Diridiri, dirididi Daddy

Go

Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote

Tengo que bailar contigo hoy (DY)

Vi que tu mirada ya estaba llamándome

Muéstrame el camino que yo voy (Oh)

Tú, tú eres el imán y yo soy el metal

Me voy acercando y voy armando el plan

Solo con pensarlo se acelera el pulso (Oh yeah)

Ya, ya me está gustando más de lo normal

Todos mis sentidos van pidiendo más

Esto hay que tomarlo sin ningún apuro

Despacito

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oído

Para que te acuerdes si no estás conmigo