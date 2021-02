TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lirik Lagu Kupeluk Hatimu MP3 Noah.

Lagu Kupeluk Hatimu dinyanyikan Band Noah

Lagu Kupeluk Hatimu diciptakan David.

Lagu Kupeluk Hatimu dirilis pada 2019.

Berikut lirik dan chord lagu Kupeluk Hatimu Noah

[Intro] G C... G...

C Em D G

C Em D...

G Em D

kemanakah ku kan melangkah

G Em D

jalan kita tak tentu arah

Bm C G Em

hidup yang pernah ku pahami

D C

terjaga di sampingmu

G Em D

andaikan waktu memihakku

G Em D

jangan cepat semua berlalu

Bm C G Em

apa yang pernah kita lalui

D C

mulai terurai sepi

(Chorus)

G Em Bm

menepilah sejenak kekasihku

D G

berikan ruang untuk rindu

G Em D Am

sehingga reda deru ragumu

C Em D C

kan ku peluk... hatimu...

G Em D

tak pernah terbayang kan tiba

G Em D

lelah membuat kita lupa

Bm C G Em

apa yang pernah kita jaga

D C

tak berarti akhirnya

(Chorus)

G Em Bm

menepilah sejenak kekasihku

D G

berikan ruang untuk rindu

G Em D Am

sehingga reda deru ragumu

C Em D G

kan ku peluk... hatimu

(Interlude) Em D Bm C

Em D Bm C

Em D Bm C

Am C

oooh..

(Chorus)

G Em Bm

menepilah sejenak kekasihku

D G

berikan ruang untuk rindu

G Em D Am

sehingga reda deru ragumu

C Em D C

kan ku peluk... hatimu...

D G Em Bm

wo... kembalilah kemasa itu

D G

ketika pertama bertemu

G Em D Am

dimana cinta hentikan waktu

C Em D G

dan kau peluk... hatiku

G Em D Am

ketika cinta hentikan waktu...

C Em D C

dan kau peluk... hatiku...

