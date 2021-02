Lirik Lagu Life Goes On MP3 Milik BTS, Beserta Terjemahannya Video Lagu Life Goes On

lirik lagu Life Goes On MP3 milik BTS beserta terjemahannya ke Bahasa Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak lirik lagu Life Goes On MP3 milik BTS beserta terjemahannya ke Bahasa Indonesia.

Life Goes On menjadi lagu andalan dalam album yang bertajuk BE.

Album BTS bertajuk BE telah dirilis pada 20 November 2020, lalu.

Dengar lagu Life Goes On BTS

Berikut lirik lagu Life Goes On BTS

Eoneu nal sesangi meomchwosseo

Amureon yegodo hana eopsi

Bomeun gidarimeul mollaseo

Nunchi eopsi wabeoryeosseo

Baljagugi jiwojin geori