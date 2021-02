Chord Gitar Berbeza Kasta Thomas Arya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu berjudul Berbeza Kasta dinyanyikan oleh Thomas Arya.

Berikut ini adalah chord Berbeza Kasta Thomas Arya.

Video klip milik Thomas Arya berjudul Berbeza Kasta dirilis perdana pada 22 Mei 2020.

Lagu Berbeza Kasta ini diciptakan oleh Komposer Rajawali Asmara.

Lagu 'Berbeza Kasta' semakin viral dan bermunculan di platform sosial media Tik-Tok.

Penasaran dengan chord gitar lagu ini?

Berikut chord gitar Berbeza Kasta yang dinyanyikan oleh Thomas Arya:

Intro :

Am G G Am

G Am G Am

Am Dm

haruskah.. berakhir sampai di sini

G

cinta yang dulu kita bina

F G Am

kini telah layu di dalam hati..

Int. F G Am