Babinsa Koramil 410-01/Panjang Sertu Arfai Hadiri Musyrawarah Masyarakat Kelurahan Way Laga

Babinsa Koramil 410-01/Panjang Kodim 0410/KBL Sertu Arfai menghadiri kegiatan Musyrawarah Masyarakat Kelurahan (MMK ) di tingkat Kelurahan Way Laga Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung."

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Babinsa Koramil 410-01/Panjang Kodim 0410/KBL Sertu Arfai menghadiri kegiatan Musyrawarah Masyarakat Kelurahan (MMK ) di tingkat Kelurahan Way Laga Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung.

Kegiatan MMK di selenggarakan oleh Puskesmas Way Laga, yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Waylaga Jalan Wala Utama RT 08 LK 1 Kelurahan Waylaga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, Rabu (10/2/2021).

Turut hadir dalam kegiatan diantaranya Kepala Puskesmas Way Laga (dr. Yulia Edahsari) berserta Tim kesehatan, perwakilan Kelurahan Way Laga (Suryanto), serta para tokoh di kelurahan Way Laga.

Pada kesempatan yang ada Sertu Arfai menyampaikan, "berlangsungnya kegiatan MMK tersebut bertujuan untuk mencari pemecahan masalah kesehatan yang ada di tingkat kelurahan Way Laga," ujarnya usai menghadiri kegiatan.

“Diharapkan dengan diselenggarakannya musyawarah tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi antara Puskesmas Way Laga dengan masyarakat sekitar yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Melalui MMK ini masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan kesehatannya,” kata Sertu Arfai.

Diakhir penyampaiannya Sertu Arfai mengatakan,"dengan adanya musyawarah tersebut, kiranya hal itu dapat menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan masalah-masalah terkait kesehatan di wilayah Kelurahan Way Laga," tutupnya.(*)