Direktur Belmawa Kemdikbud RI Buka Workshop PKM IIB Darmajaya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya menggelar workshop Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) melalui daring, Rabu (10/2/2021). Workshop dibuka langsung Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemendikbud) RI Prof. Aris Junaidi, Ph.D.

Selain itu hadir sebagai pemateri Koordinator PKM Ditjen Dikti Fajar Priyautama. Kegiatan workshop juga diikuti 300 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

Prof. Aris Junaidi, Ph.D., mengatakan PKM ini untuk wadah meningkatkan lulusan Perguruan Tinggi. Tujuannya adalah memandu mahasiswa dan karakternya agar dapat kreatif, inovatif dalam menyusun proposal dan menghindari plagiarism. “Mudah-mudahan dapat dijalankan dengan baik. Tahun kemarin juga kita lakukan bimbingan agar lebih paham mahasiswa dalam menyusunnya,” ungkapnya.

Untuk tahun ini, lanjut dia, adalah tahun emas bagi mahasiswa. “Karena semua kesempatan untuk program kewirausahaan. Itu diberikan funding kepada mahasiswa,” ujarnya.

Sementara, Fajar Priyautama--yang akrab disapa Fajar--mengatakan PKM ini untuk mendorong pola pikir ilmiah, jiwa entrepreneur, jiwa kepedulian ke masyarakat. “Setelah mengikuti PKM knowledgenya meningkat.

Proposal nantinya akan diseleksi pada tahap 1 dan 2 serta tahap penentuan. Harus memenuhi nilai passing grade dari 1.100–1.200,” ucapnya.

Menurutnya, beberapa perguruan tinggi yang lolos Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas), mahasiswanya tidak lagi menyusun skripsi bila PKM risetnya lolos. “Itu terdapat kebijakan masing-masing di perguruan tinggi,” tuturnya.

Fajar menerangkan proposal PKM yang dibuat harus memiliki beberapa unsur. “Harus ada unsur kreativitas, inovasi, orisinalitas, novelty, tepat guna, dan up to date,” imbuhnya.

Terpisah, Rektor IIB Darmajaya, Dr. (Can). Ir. H. Firmansyah Y. Alfian., MBA., MSc., mengatakan workshop PKM ini kali kedua digelar IIB Darmajaya dan disupport penuh Belmawa. “Harapan kami adalah anak-anak kami lebih dipercaya lagi dan dapat mengikuti setiap kegiatan dari Kementerian,” ungkapnya.

Dia berharap mahasiswa IIB Darmajaya dapat mengikuti PKM dan dapat memenangkannya kembali. “Tahun lalu juga kami mendapatkan kepercayaan memenangkan Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia (ASMI) 2020. Kami selalu mendukung kegiatan yang digelar Kementerian,” kata Rektor.(*)