Operasi Yustisi, Sat Sabhara Polres Way Kanan Bagikan Masker Kepada Masyarakat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Guna mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19, Satsabhara Polres Way Kanan melakukan operasi yustisi di jalan poros seputaran Kampung Bumi Rejo dan Kampung Bumi Merapi Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Kamis 11 Februari 2021.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Sabhara Iptu I Dewa Gede Anom menyampaikan Bripka Budi Satria bersama dua personil Satsabhara Polres Way Kanan disamping melakukan kegiatan patroli preventif antisipasi gangguan Kamtibmas juga melaksanakan Operasi Yustisi terhadap warga yang tidak pakai masker.

Kehadiran petugas patroli di lapangan itu dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat yang melintas di wilayah hukum Polres Way Kanan dan agar warga turut serta partisipasi dalam disiplin Protokol Kesehatan.

Dalam aksinya, petugas masih menemukan beberapa warga yang tidak mematuhi prokes (protokol kesehatan).

Bagi yang tidak pakai masker langsung diberikan teguran lisan hingga sanksi sosial berupa push up di tempat.

Lebih lanjut, petugas juga memberikan masker dan diminta agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

"Sebab cara ini diyakini dapat mengurangi resiko penularan covid-19 terutama dari orang yang terinfeksi kepada orang lain,” ungkap IPTU Dewa.

“Mari kita sadar dan peduli untuk memakai masker saat melakukan aktivitas di luar rumah semoga pandemi Covid-19 cepat berakhir,” pintanya.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )