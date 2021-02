Jadwal Lengkap Perempat Final Piala FA, Leicester vs Man United - Everton vs Manchester City

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hasil undian pertandingan perempat final Piala FA 2020-2021.

Perempat final Piala FA Everton vs Man City, Leicester City vs Manchester United dan Bournemouth vs Southampton

Perempat final Piala FA akan berlangsung akhir pekan tanggal 21-22 Maret

Bournemouth akan menjadi satu-satunya tim Championship yang tersisa dalam kompetisi ini dan akan menjamu rival dari pantai selatan Southampton. Sedangkan Chelsea akan melawan Sheffield United

Manchester United bertandang ke Leicester di perempat final Piala FA



Everton akan menyambut pemimpin Liga Premier Manchester City ke Goodison Park di perempat final Piala FA

Everton mencapai delapan besar setelah datang melalui thriller sembilan gol melawan Tottenham pada hari Rabu, dengan pemenang perpanjangan waktu Bernard memberi mereka kemenangan 5-4 atas tim Jose Mourinho.

Man City, sementara itu, membuat sejarah sepak bola Inggris dengan memecahkan rekor kemenangan beruntun (15) di semua kompetisi oleh tim papan atas saat mereka mengalahkan Swansea 3-1 di putaran kelima pada Rabu.

Hasil undian perempat final Piala FA diketahui Kamis (11/2/2021) atau Jumat dini hari WIB, selaras dengan jadwal dua laga terakhir di ronde kelima atau babak 16 besar.

Chelsea dan Southampton adalah dua klub terakhir yang melengkapi kuota perempat final.

Chelsea menang tipis 1-0 atas wakil divisi dua Liga Inggris, Barnsley.