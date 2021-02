Katakan Saja MP3 Khifnu, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, lirik lagu Katakan Saja dinyanyikan Khifnu.

Simak juga, chord gitar Katakan Saja dan video Katakan Saja.

Dengarkan, lagu Katakan Saja MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming Katakan Saja

Berikut, lirik Katakan Saja serta chord gitar Katakan Saja dalam Khifnu MP3.

Intro:

F G Em Am

Dm-Em-F-D/F#-G

C Am F G

kau datang padaku, dengan pesonamu

C Am F G

kau datang padaku, mencuri hatiku

C Am F G

sering kali ku, kau buat kaku

C Am F G

Tuhan tolonglah, kuatkan aku..

Em Am Dm G

hati ini tak sanggup menahan rasa

F Em Am Dm G

izinkanlah aku ada di hidupmu aa..

Reff:

F G Em Am

katakan saja bila kau inginkan aku

Dm G C C7

aku juga ingin tahu perasaanmu..

F G Em Am

katakan saja bila memang tak bisa

Dm G C

aku juga ingin tahu jawabanmu..

C Am F G

saat sendiri, terbayang wajahmu

C Am F G

Tuhan tolonglah, kuatkan aku..

Em Am Dm G

hati ini tak sanggup menahan rasa

F Em Am Dm G

izinkanlah aku ada di hidupmu.. hoo..

F G Em Am

katakan saja bila kau inginkan aku

Dm G C C7

aku juga ingin tahu perasaanmu..

F G Em Am

katakan saja bila memang tak bisa

Dm G F

aku juga ingin tahu jawabanmu..

F G Em Am

oo uwoo..

Dm G C

oo o oo..

F G Em Am

andai kau tahu kuharap jawab darimu

Dm G C C7

agar aku tak meragu tentangmu

F G Em Am

tolong katakan jika rasa tak untukku

Dm G

agar aku.. ho o ooo..

Musik:

F G Em Am

Dm G C

Reff:

F G Em Am

katakan saja bila memang tak bisa

Dm G C

aku juga ingin tahu jawabanmu..

F G Em Am

(katakan saja bila kau inginkan aku)

Dm G C C7

(aku juga ingin tahu perasaanmu..)

F G Em Am

katakan saja bila memang tak bisa

Dm G C

aku juga ingin tahu jawabanmu..

Simak, video YouTube Katakan Saja dinyanyikan Khifnu.

Demikian, lirik lagu, chord gitar, serta video Katakan Saja MP3 yang dinyanyikan Khifnu. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )