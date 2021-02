Kuliner Bandung, Rekomendasi 5 Resto dan Kafe Kekinian di Bandung, Banyak Spot Foto Instagramable

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bandung menawarkan beragam daya tarik, termasuk buat kamu yang suka wisata kuliner sambil foto-foto cantik di kafe kekinian.

Berikut, Rekomendasi Lima Resto dan Kafe Kekinian di Bandung.

• Kuliner Lampung, Daftar Menu Bakso TM, Spesialis Mie Medok

• Kuliner Jakarta, Rekomendasi Kedai Es Legendaris di Jakarta, Cocok Saat Cuaca Panas

Selain makanannya yang enak, resto dan kafe kekinian di Bandung ini juga instagramable banget, loh!

Kafe-kafe di Kota Kembang memang terkenal bisa jadi spot foto yang menarik..

Penasaran lima resto dan kafe kekinian di Bandung apa saja?

Berikut, rekomendasi lima restodan kafe kekinian di Bandung yang telah dirangkum melalui Grid.id:

1. Please Please Please

Kalau kamu suka suasana kafe yang cozy serta punya banyak spot buat foto-foto, bisa datang ke Please Please Please.

Area makan di cafe ini juga luas banget yang terbagi menjadi area indoor dan outdoor.

Makanan yang disajikan juga beragam, mulai dari menu barat hingga lokal dengan porsi yang pastinya bikin kenyang.