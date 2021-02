Melukis Senja MP3 Budi Doremi, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, lirik lagu Melukis Senja dinyanyikan Budi Doremi.

[Intro] C

C

Aku mengerti.. perjalanan hidup

F

Yang kini kau lalui

G

Ku berharap.. meski berat

C

Kau tak merasa sendiri

A

Kau telah berjuang

Dm

Menaklukan hari-harimu yang tak mudah..

F G C

Biar ku menemanimu membasuh lelahmu..

Chorus

F

Izinkan ku lukis senja

G Em

Mengukir namamu di sana

A Dm

Mendengar kamu bercerita

G C

Menangis tertawa..

F

Biar ku lukis malam

G Em

Bawa kamu bintang-bintang

A Dm

Tuk temanimu yang terluka

G C

Hingga kau bahagia..

C

Aku disini.. walau letih

F

Coba lagi jangan berhenti

G

Ku berharap.. meski berat

C

Kau tak merasa sendiri

A

Kau telah berjuang