Resah Hati Ini Tanpanya MP3 Seventeen, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, lirik lagu Resah Hati Ini Tanpanya dinyanyikan Seventeen.

Simak juga, chord gitar Resah Hati Ini Tanpanya dan video Seventeen.

Dengarkan, lagu Resah Hati Ini Tanpanya MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming Resah Hati Ini Tanpanya

Lagu Memikirkan Dia merupakan singel Seventeen yang dirilis pada 2014 dan terdapat dalam albumnya yang berjudul 5ang Juara.

Berikut, lirik Resah Hati Ini Tanpanya serta chord gitar Resah Hati Ini Tanpanya dalam Seventeen MP3.

[Intro] C . . . .

C Am G (2x)

C G Am

Tuhan ku lagi sendiri

G Dm

memikirkan dia

F G

slalu tentang dirinya

C G Am

Tuhan ini jeritan jiwaku

G Dm

jeritan tentang hatiku

F G

semua keluh kesahku

F G

semua keluh kesahku

[Reff]

F G Em

resah hati ini tanpanya

Am Dm

memikirkan dia

G C

slalu tentang dia yang memberikan

F

indahnya cinta

G Em

untuk ku miliki

Am Dm

menggenggam indahnya dunia

G C

sampai waktu menghentikan semua

[Intro] C Am Em (2x)