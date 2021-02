Akad MP3 Payung Teduh, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, lirik lagu Akad dinyanyikan Payung Teduh.

Simak juga, chord gitar Akad dan video Payung Teduh.

Dengarkan, lagu Akad MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming Akad

Berikut, lirik Akad serta chord gitar Akad dalam Payung Teduh MP3.

Intro : Am.. D.. Am.. D

Am.. D.. G..

C C

Betapa bahagianya Hatiku saat

Dm

Kududuk berdua denganmu

F

Berjalan bersama mu

C

Menarilah dengan ku

C

Namun bila hari ini

C

Adalah yang terakhir

Dm

Namun ku tetap bahagia

F

Selalu ku syukuri

C

Begitulah adanya

Dm G

Namun bila kau ingin sendiri

Em A

Cepat-capatlah sampaikan kepadaku

Dm

Agar ku tak berharap

G

Dan buat kau berse..dihh

Reff :

C Em

Bila nanti saatnya tlah tiba

Gm A Dm

Ku ingin kau menjadi istriku

F G

Berjalan bersamamu

Em A

Dalam terik dan hujan

Dm

Berlarian Kesana

G

Kemari dan tertawa

C Em

Namun bila saat berpisah tlah tiba

Gm A Dm

Ijinkan ku menjaga dirimu...

F G

Berdua menikmati

Em Am

Pelukan diujung waktu

Dm G Am

Sudilah kau temani diriku...