Coba Kau Ingat-ingat Kembali MP3 Elsa Pitaloka, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video Youtube

Chord gitar lagu Coba Kau Ingat-ingat Kembali yang dinyanyikan Elsa Pitaloka.

Lirik Coba Kau Ingat-ingat Kembali dan video Coba Kau Ingat-ingat Kembali.

Kau Ingat-ingat Kembali memiliki judul asli Seharusnya Aku.

Dengarkan lagu Seharusnya Aku Elsa Pitaloka

Lagu Seharusnya Aku diciptakan oleh Wanda Mahardika dari Elta Record.

Video klip lagu Seharusnya Aku diunggah dikanal YouTube Teras Musik pada 30 November 2020.

Chord gitar Seharusnya Aku dimainkan dari kunci Am.

Berikut chord gitar Coba Kau Ingat-ingat Kembali

[Intro]

Am-C-Am G Dm Am

G C Dm Am

G C Dm E Am

[Verse 1]

Am

Coba kau ingat ingat kembali

G

Siapa yang ada di saat kamu terluka

Dm Am

Aku bukan dia

G Am

Namunnya kau tak pernah merasa