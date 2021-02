Lilakno Lungaku MP3 Losskita, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

YouTube Music

lirik lagu Lilakno Lungaku dinyanyikan Losskita.

chord gitar Lilakno Lungaku

lagu Lilakno Lungaku MP3

streaming Lilakno Lungaku

lirik Lilakno Lungaku serta chord gitar Lilakno Lungaku

Intro : C..

F G Em Am

F G C..



C

aku ora nyongko

Em

bakal ngene akhire

F G C

dadi.. mlaku dewe-dewe..

F G

mergo.. tresno

C G/B Am

ra iso di peksakno

F G C

ati ikhlas lan nrimo legowo..

.

C

senajan kowe lungo

Em

dongaku tetep iseh ono

F G C

mugo.. kowe tambah bahagio..

F G

mantepke atimu

Em Am

kowe kudu percoyo

F G C

tanpo aku kowe tetep iso..

F G

mugo.. leh restune wong tuo..



Reff :

F G

lilakno lungaku

Em Am

lurusno dalan mlakumu

F G C

ra bakal tak ganggu urusanmu..



F G

mlaku dewe-dewe

Em Am

kowe wes karo liyane

F G C

mugo Gusti maringi restune..



Musik :

F G Em Am

F G C..

F G Em Am

F G C..

.

C

senajan kowe lungo

Em

dongaku tetep iseh ono

F G C

mugo.. kowe tambah bahagio..

F G

mantepke atimu

Em Am

kowe kudu percoyo

F G C

tanpo aku kowe tetep iso..

F G

mugo.. leh restune wong tuo..



Reff :

F G

lilakno lungaku

Em Am

lurusno dalan mlakumu

F G C

ra bakal tak ganggu urusanmu..



F G

mlaku dewe-dewe

Em Am

kowe wes karo liyane

F G C

mugo Gusti maringi restune..

F G C

mugo Gusti maringi restune..

F G C

mugo Gusti.. maringi restune..

Lilakno Lungaku dinyanyikan Losskita

lirik lagu, chord gitar, serta video Lilakno Lungaku MP3 yang dinyanyikan Losskita.