Breaking News:

Chord Lagu

When the Sun Shine We Shine Together MP3 Rihanna, Lirik Lagu, Chord Lagu, dan Video Youtube

Simak, chord lagu, lirik lagu, dan video YouTube When the Sun Shine We Shine Together dinyanyikan Rihanna.

zoom-inlihat foto When the Sun Shine We Shine Together MP3 Rihanna, Lirik Lagu, Chord Lagu, dan Video Youtube
Defense.gov
Ilustrasi. chord lagu When the Sun Shine We Shine Together dinyanyikan Rihanna. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord lagu When the Sun Shine We Shine Together dinyanyikan Rihanna.

Simak juga, lirik lagu When the Sun Shine We Shine Together dan video YouTube.

When the Sun Shine We Shine Together memiliki judul asli Umbrella.

Dengar Lagu Umbrella Rihanna

Lagu Umbrella dipopulerkan oleh penyanyi wanita asal Barbados, Robyn Rihanna Fenty atau dikenal Rihanna.

Diketahui lagu Umbrella telah dirilis pada tahun 2008, silam.

Meski begitu kini Umbrella kembali digemari masyarakat karena menjadi lagu viral di TikTok.

Dalam lagu ini Rihanna berduet dengan rapper asal Amerika, Jay-Z.

Dengan aliran musik pop, lagu Umbrella diambil dari album Rihanna, Good Girl Gone Bad: Reloaded.

Video klip lagu Umbrella diunggah di kanal YouTube Rihanna pada tahun 2009.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
chord lagu When the Sun Shine We Shine Together
lirik lagu When the Sun Shine We Shine Together
When the Sun Shine We Shine Together
Umbrella
rihanna
lagu viral di TikTok
Tribunlampung.co.id
Berita Terkait :#Chord Lagu
Penulis: Reni Ravita
Editor: putri salamah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Terungkap Motif Pembunuhan Wanita yang Mayatnya Ditemukan di Lemari, Berawal dari Cemburu
Terungkap Motif Pembunuhan Wanita yang Mayatnya Ditemukan di Lemari, Berawal dari Cemburu
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan