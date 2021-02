Layang Dungo Restu MP3 Happy Asmara, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video Youtube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak chord lagu Layang Dungo Restu MP3 yang dinyanyikan Happy Asmara.

Simak juga lirik lagu Layang Dungo Restu dan video Layang Dungo Restu.

Lagu berjudul Layang Dungo Restu yang dinyanyikan Happy Asmara dirilis pada 8 Desember 2020.

Dengar Lagu Layang Dungo Restu

Layang Dungo Restu sempat menjadi lagu trending YouTube.

Berikut chord lagu Layang Dungo Restu.

Am Em G Am

G Am G Em Am

Am Em

tak tulis layang kangen iki dinggo kowe

G Am

soyo ngampet gede roso katresnanku..

Am Em

snadyan adoh pangonmu ra bakal tak lale'ke..

G Em Am

tunggulahku dan jaga hatimu untukku..

Em Am

donga'no aku karo restumu..

G Am

sabar ngenteni tekan baliku..

Em Am

tak jogo roso kanggo awakmu..

G Em Am

semoga dirimu juga begitu..

(Chorus)

Am G

roso sayang iki ra biso lali

F Am

nganti mbesok tekaning mati..

Am G

janji tulus ra mung ono ing lathi

F Am

mantep roso lan jiwo rogo iki