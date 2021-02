Polisi Tangkap Penyalahguna Narkoba di Way Kanan, Pelaku Coba Buang Barang Bukti

Barang bukti sabu yang diamankan dari tangan pelaku. Satresnarkoba Polres Way Kanan ringkus satu pelaku diduga penyalahguna narkoba jenis sabu di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Gunung Labuhan, Way Kanan.

Dokumentasi Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Satresnarkoba Polres Way Kanan ringkus satu pelaku diduga penyalahguna narkoba jenis sabu di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Gunung Labuhan, Way Kanan.

Tersangka berinisial MTN (34), warga Kampung Gunung Sari, Kecamatan Gunung Labuhan, Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Narkoba Iptu Mirga Nurjuanda mengungkapkan kronologis penangkapan tersangka yang terjadi pada Kamis 11 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB.

Berawal dari informasi masyarakat sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan, Way Kanan.

"Anggota yang menerima informasi lalu melakukan penyelidikan, hingga akhirnya mencurigai seorang laki-laki di lokasi."

"Kedatangan petugas dari Satresnarkoba Polres Way Kanan diketahui MTN dan pelaku mencoba melarikan diri masuk ke dalam rumahnya."

"Anggota kemudian masuk ke dalam rumahnya,” kata Iptu Mirga Nurjuanda, Minggu (14/2/2021).

Rupanya, lanjut Mirga, pelaku masuk ke dalam rumah bermaksud membuang bungkusan plastik berwarna hitam yang diduga berisi sabu.

Bungkusan itu diambil dalam kantong bagian depan celananya dengan menggunakan tangan kiri.

Namun, belum sempat pelaku membuangnya, petugas berhasil mengamankannya terlebih dahulu.

