Chord Gitar
Seharusnya Aku MP3 Elsa Pitaloka, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube
Simak, lirik lagu Seharusnya Aku dinyanyikan Elsa Pitaloka. Dan juga, chord gitar Seharusnya Aku dan video Elsa Pitaloka.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, lirik lagu Seharusnya Aku dinyanyikan Elsa Pitaloka.
Simak juga, chord gitar Seharusnya Aku dan video Elsa Pitaloka.
Dengarkan, lagu Seharusnya Aku MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Lagu Seharusnya Aku diciptakan oleh Wanda Mahardika dari Elta Record.
Video klip lagu Seharusnya Aku diunggah dikanal YouTube Teras Musik pada 30 November 2020.
Berikut, lirik Seharusnya Aku serta chord gitar Seharusnya Aku dalam Elsa Pitaloka MP3.
[Intro]
Am-C-Am G Dm Am
G C Dm Am
G C Dm E Am
[Verse 1]
Am
Coba kau ingat ingat kembali
G
Siapa yang ada di saat kamu terluka
Dm Am
Aku bukan dia
G Am
Namunnya kau tak pernah merasa
Dm Am
Aku bukan dia
G Am F E
Namunnya kau tak pernah merasa
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