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Chord Gitar

Seharusnya Aku  MP3 Elsa Pitaloka, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

Simak, lirik lagu Seharusnya Aku  dinyanyikan Elsa Pitaloka. Dan juga, chord gitar Seharusnya Aku  dan video Elsa Pitaloka.

zoom-inlihat foto Seharusnya Aku  MP3 Elsa Pitaloka, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube
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Ilustrasi. Simak, lirik lagu, chord gitar, serta video Seharusnya Aku  MP3 yang dinyanyikan Elsa Pitaloka.  

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID –  Simak, lirik lagu Seharusnya Aku  dinyanyikan Elsa Pitaloka.

Simak juga, chord gitar Seharusnya Aku  dan video Elsa Pitaloka.

Dengarkan, lagu Seharusnya Aku  MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming Seharusnya Aku 

Lagu Seharusnya Aku diciptakan oleh Wanda Mahardika dari Elta Record.

Video klip lagu Seharusnya Aku diunggah dikanal YouTube Teras Musik pada 30 November 2020.

Berikut, lirik Seharusnya Aku  serta chord gitar Seharusnya Aku  dalam Elsa Pitaloka MP3.

[Intro]
Am-C-Am G Dm Am
G C Dm Am
G C Dm E Am

[Verse 1]
Am
Coba kau ingat ingat kembali
         G
Siapa yang ada di saat kamu terluka
Dm            Am 
Aku bukan dia
                 G                              Am
Namunnya kau tak pernah merasa

Dm            Am
Aku bukan dia
                  G                           Am F E
Namunnya kau tak pernah merasa

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Tags
video YouTuber Seharusnya Aku 
Elsa Pitaloka
Elsa Pitaloka MP3
YouTube Music
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Putri Salamah
Editor: Resky Mertarega Saputri
Sumber: Tribun Lampung
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