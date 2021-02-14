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Spoiler Webtoon Hello Mr Blue Episode 18, Kelas Free Diving Bersama Dawoon Lee

Berikut adalah spoiler Webtoon  Hello Mr Blue Episode 18 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

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comic.naver.com
Berikut, spoiler Webtoon Hello Mr Blue episode 18. Baca  Webtoon Hello Mr Blue  di aplikasi Webtoon Indonesia. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon  Hello Mr Blue Episode 18 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon Hello Mr Blue episode 18  sudah bisa dibaca pada Senin pecan depan.

Webtoon ini bercerita tentang  kisah romantic antara Aureum Lee dan Dawoon Lee (Tomas).

Aureum Lee adalah cewek yang takut pada air.

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Sedangkan Dawoon Lee lebih suka tinggal di dalam air.

Pertemuan keduanya yang menimbulkan salah paham, kian semakin dekat.

Webtoon Hello Mr Blue bergenre romantis.

Webtoon ini adalah karya MOON NA-YOUNG.

Webtoon Hello Mr Blue bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.

Pada Webtoon Hello Mr Blue episode 17, Tanpa sepatah kata pun Aureum tidak menjawab permintaan Dawoon yang ingin menciumnya.

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Penulis: Putri Salamah
Editor: Resky Mertarega Saputri
Sumber: Tribun Lampung
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