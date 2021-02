Allah Allah Aghisna MP3 Nazwa Maulidia, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, lirik lagu Allah Allah Aghisna dinyanyikan Nazwa Maulidia.

Simak juga, chord gitar Allah Allah Aghisna dan video Allah Allah Aghisna.

Berikut, lirik Allah Allah Aghisna serta chord gitar Allah Allah Aghisna dalam Nazwa Maulidia MP3.

Capo di fret 2

[Intro] Am G F Em

Am

Am G

Allah Allah aghisna ya Rasulallah

F G Am

ya adhimal jah ‘alaika sholawatullah

Am G

Abdun bil bab yartaji latsmal a’tab

F G Am

Jud bil jawab marhaban qod qobalna..

[Reff]

Am A Dm

Antal ma'ruf bil juudi muqhrid dhuyuf

G F Am

Inni malhuf aghisni bihaqqillah..

Am A Dm

Antal ma’ruf bil juudi mughrid dhuyuf

G F Am

Inni malhuf aghisni bihaqqillah..