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Allah Allah Aghisna MP3 Nazwa Maulidia, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube
Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Allah Allah Aghisna MP3 yang dinyanyikan Nazwa Maulidia
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, lirik lagu Allah Allah Aghisna dinyanyikan Nazwa Maulidia.
Simak juga, chord gitar Allah Allah Aghisna dan video Allah Allah Aghisna.
Dengarkan, lagu Allah Allah Aghisna MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Berikut, lirik Allah Allah Aghisna serta chord gitar Allah Allah Aghisna dalam Nazwa Maulidia MP3.
Capo di fret 2
[Intro] Am G F Em
Am
Am G
Allah Allah aghisna ya Rasulallah
F G Am
ya adhimal jah ‘alaika sholawatullah
Am G
Abdun bil bab yartaji latsmal a’tab
F G Am
Jud bil jawab marhaban qod qobalna..
[Reff]
Am A Dm
Antal ma'ruf bil juudi muqhrid dhuyuf
G F Am
Inni malhuf aghisni bihaqqillah..
Am A Dm
Antal ma’ruf bil juudi mughrid dhuyuf
G F Am
Inni malhuf aghisni bihaqqillah..
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