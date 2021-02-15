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Allah Allah Aghisna MP3 Nazwa Maulidia, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Allah Allah Aghisna MP3 yang dinyanyikan Nazwa Maulidia

zoom-inlihat foto Allah Allah Aghisna MP3 Nazwa Maulidia, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube
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Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Allah Allah Aghisna MP3 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, lirik lagu Allah Allah Aghisna dinyanyikan Nazwa Maulidia.

Simak juga, chord gitar Allah Allah Aghisna dan video Allah Allah Aghisna.

Dengarkan, lagu Allah Allah Aghisna MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming Allah Allah Aghisna

Berikut, lirik Allah Allah Aghisna serta chord gitar Allah Allah Aghisna dalam Nazwa Maulidia MP3.

Capo di fret 2

[Intro] Am G F Em
Am

           Am                                        G
Allah Allah aghisna ya Rasulallah
                    F               G                Am
ya adhimal jah ‘alaika sholawatullah
                 Am                              G
Abdun bil bab yartaji latsmal a’tab
              F                     G                     Am
Jud bil jawab marhaban qod qobalna..

[Reff]

                Am             A                         Dm
Antal ma'ruf bil juudi muqhrid dhuyuf
         G                    F                 Am
Inni malhuf aghisni bihaqqillah..
                 Am             A                        Dm
Antal ma’ruf bil juudi mughrid dhuyuf
                 G            F                    Am
Inni malhuf aghisni bihaqqillah..

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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: romi rinando
Sumber: Tribun Lampung
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