Chord dan Lirik Lagu Benci untuk Mencinta MP3 Naif Dilengkapi Video YouTube

Intro: C Am C F Fm Em G

C

Oh… betapa saat ini

Am F

ku benci untuk mencinta

Fm Em G

mencintaimu

C

Oh… betapa ku saat ini

Am F

Ku cinta untuk benci

Fm Em G

Membencimu

Reff:

C E

Aku tak tahu apa yang terjadi

Am C

Antara aku dan kau

F

Yang ku tahu pasti

Fm C G

Ku benci tuk… mencintaimu

Musik : C G Bb Am Dm A C G

Em Am Bb F G