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Chord dan Lirik Lagu Cinta Seperti Aku MP3 Aurelie Hermansyah Dilengkapi Video YouTube
Simak, chord lagu Cinta Seperti Aku MP3 yang dinyanyikan Aurelie Hermansyah. Simak juga, lirik lagu Cinta Seperti Aku MP3 dan video YouTubenya.
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Simak chord lagu Cinta Seperti Aku MP3 yang dinyanyikan Aurelie Hermansyah
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord lagu Cinta Seperti Aku MP3 yang dinyanyikan Aurelie Hermansyah.
Simak juga, lirik lagu Cinta Seperti Aku MP3 dan video YouTubenya.
Cinta Seperti Aku merupakan lagu terbaru dari Aurel Hermansyah.
Dengarkan lagu Cinta Seperti Aku di YouTube Music di bawah ini.
Dengar lagu Cinta Seperti Aku Aurelie Hermansyah
Rilis pada 12 Februari 2021, singel ini langsung menduduki posisi pertama daftar trending YouTube.
Saat ini lagu Cinta Seperti Aku MP3 masih menduduki daftar trending 3 di YouTube dan sudah ditonton 4 juta kali.
Lagu ini mengisahkan pasang surutnya percintaan remaja saat ini.
Berikut ini chord lagu Cinta seperti Aku MP3 dari Aurelie Hermansyah.
Intro: C Am F C Am Fm
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Penulis: Reni Ravita
Editor: putri salamah
Sumber: Tribun Lampung