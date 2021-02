Chord dan Lirik Lagu Sotya MP3 Happy Asmara Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Sotya dinyanyikan Happy Asmara.

Simak juga, lirik lagu Sotya dan video Sotya.

Dengarkan, lagu Sotya MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Sotya

Berikut, lirik Sotya serta chord gitar Sotya dalam Happy Asmara MP3.

Intro: G Bm C D

G Bm

Iki tulising kidungku

C D G

Kanggo sira hapsarining kalbu

G Bm

Eseme kang manis madu

C D G

Dasar ayu parasmu kang tanpo layu

Bm Em

Nimas sesotyaning ati

C D G

Yamung ndiko kang sawiji

Bm Em

Langit bumi kang hanyekseni

C D G

Nalikane ngucap janji ono lathi

G C

Yo mung siji... sesotyaku

Am D G

Memanikku mung nimas wong ayu

G C Am D G

Panyuwunku mugo nimas ora lali marang janji setyamu

Em Bm

Nanging kabeh kui muspro

C D G

Eling kalamun pupusing tresno