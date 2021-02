Rachel Vennya Tegaskan Niko Bukan Suaminya Lagi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Selebgram Rachel Vennya akhirnya buka suara soal nasib rumah tangganya.

Lewat akun Instagramnya, Rachel Vennya tegaskan Niko Al Hakim bukan suaminya lagi.

Sebelumnya, Rachel Vennya sempat ragu untuk membagikan informasi terkait status rumah tangganya dengan Okin, Rachel akhirnya memutuskan untuk membagi informasi tersebut.

"Dengan berat hati aku dan mas Niko berpisah, sudah bukan suami istri lagi," tulis Rachel dikutip dari Instagramnya, Selasa (16/2/2021).

"Tetapi cinta yang kita kasih untuk anak-anak enggak akan berkurang dan semua perhatian masih dan selalu untuk anak-anak kok," tulisnya lagi.

Rachel kemudian menulis tentang kemungkinan adanya banyak orang yang kecewa atas keputusannya, tapi dia dan Okin harus terus melanjutkan hidup.

Begitu juga dengan orang-orang yang kecewa atas keputusan mereka, untuk bisa terus melanjutkan hidup.

"Life must goes on, kalau aku dan mas Niko bisa move on, aku harap kalian juga. Aku dan mas Niko sekarang cuma beda status aja dari suami istri jadi teman baik yang sama-sama akan mengasuh abang dan adik dengan kasih yang tak terhingga," tulis Rachel.

SUMBER: Kompas.com