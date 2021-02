Jajaran Tunas Daihatsu Lampung berfoto setelah menerima penghargaan dalam acara Daihatsu Sales Conference 2021 melalui virtual zoom, Selasa 9 Februari 2021. Tunas Daihatsu Lampung Sabet Penghargaan Best of The Best Dealer Outlet

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tunas Daihatsu Lampung menerima penghargaan Best of The Best Dealer Outlet dalam acara Daihatsu Sales Conference 2021 melalui virtual zoom, Selasa 9 Februari 2021.

Branch Manager Tunas Daihatsu Lampung Dedi Marantina menyatakan senang dealernya menyabet penghargaan Best of The Best Dealer Outlet dalam acara Daihatsu Sales Conference 2021 yang diadakan setiap tahun dan diikuti seluruh cabang Daihatsu di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini (penghargaan Best of The Best Dealer Outlet) menjadi bagian dari cerminan dealer Daihatsu Lampung. Ini prestasi yang luar biasa. Saya mengucapkan terimakasih. Saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas usaha dan kerja keras tim, baik para karyawan maupun jajaran manajemen," kata Dedi, Senin (15/2/2021).

"Saya juga berterimakasih kepada para customer yang sudah memercayakan kualitas mobilnya kepada kami, sehingga kami bisa mendapatkan penghargaan ini," sambungnya.

Dedi menjelaskan beberapa hal yang membuat Tunas Daihatsu Lampung akhirnya meraih penghargaan tersebut.

Antara lain karena penjualan unit mobil yang melebihi target.

"Penghargaan ini kami terima berkat penjualan yang melebihi target. Customer yang melakukan servis juga melebihi target," ujar Dedi.

"Penilaian customer terhadap pelayanan kami juga baik dan memuaskan. Kami mendapatkan nilai yang memuaskan," lanjutnya.

Dedi menerangkan, dari tiga dealer yang masuk ke babak grand final, Tunas Daihatsu mampu menjadi pemenang utama.

"Selain itu, kami memperoleh penghargaan lain, yaitu juara tiga The Best Retail," kata Dedi.

"Kemudian Bapak Ariyanto mendapat juara ketiga The Best SPV. Ismi Cholidah juara kedua The Best Sales Sumatra. Swarna Sri Wulandari juara ketiga The Best Sales Sumatra. Kemala Sari juara kedua The Best Counter Sumatra," jelasnya. (*)